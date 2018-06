Berlin (AFP) Angesichts der hohen Zahl von in Italien ankommenden Flüchtlingen hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz eine europäische Lösung angemahnt. Schulz sagte am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), dass er auch vom G20-Gipfel in Hamburg ein "starkes Signal" für die "Bewältigung der Migrationsfragen" erwarte. Am Morgen habe er mit dem italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni telefoniert, um seine Solidarität zu bekunden.

