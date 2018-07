Hamburg (AFP) US-Präsident Donald Trump ist am Donnerstag zu seinem ersten Besuch in Deutschland eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Nachmittag auf dem Flughafen Hamburg. Trump nimmt in der Hansestadt am Freitag und Samstag am G20-Treffen der großen Industrie- und Schwellenländer teil.

