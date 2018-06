Washington (AFP) Das erste Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin soll im kleinsten Kreis stattfinden. Bei der für Freitag geplanten Begegnung am Rande des G20-Gipfels in Hamburg solle Trump lediglich von Außenminister Rex Tillerson und einem Übersetzer begleitet werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus dem Umfeld des US-Präsidenten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.