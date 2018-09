Warschau (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist von Polen aus zum G20-Gipfel nach Deutschland weitergereist. Die US-Präsidentenmaschine hob am Nachmittag vom Warschauer Flughafen Richtung Hamburg ab. Dort will Trump am Abend Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen, um ein Vorgespräch zum G20-Gipfel zu führen. In Polen hatte Trump an einem Gipfel der Drei-Meeres-Initiative - eines Zusammenschlusses von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern - teilgenommen und anschließend eine Rede am Denkmal des Warschauer Aufstandes gehalten.

