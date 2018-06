Tallinn (AFP) Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die EU-Staaten aufgefordert, Italien in der Flüchtlingskrise zu helfen. Die hohen Ankunftszahlen von Bootsflüchtlingen seien "kein italienisches Problem, das ist ein europäisches Problem", sagte Asselborn beim Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag in Estland. Er kritisierte Mitglieder der österreichischen Regierung, die eine Schließung der Mittelmeerroute fordern und jüngst auch mit Grenzkontrollen und Soldaten am Brenner gedroht hatten.

