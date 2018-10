Köln (SID) - Ein deutsches Quartett kämpft in Wimbledon um den Einzug in die dritte Runde. Die Weltranglistenerste und Vorjahres-Finalistin Angelique Kerber trifft auf die Belgierin Kirsten Flipkens. Zudem fordert Tatjana Maria die Amerikanerin Coco Vandeweghe. Bei den Herren ist Jungstar Alexander Zverev klarer Favorit gegen den Amerikaner Frances Tiafoe, Bruder Mischa spielt gegen den Kasachen Michail Kukuschkin.

Bei der Tour de France rücken die Sprinter wieder in den Mittelpunkt. Die 6. Etappe führt das Feld über 216 km von Vesoul nach Troyes. Die beiden Bergwertungen nach 69 und 154 Kilometern sind für die Mannschaften der Sprinter gut zu kontrollieren. Daher besitzen Marcel Kittel und André Greipel nach dem Ausschluss von Weltmeister Peter Sagan beste Chancen auf den Tagessieg.

Die Diamond League macht ihre achte Station in Lausanne. Die deutschen Leichtathleten um Stabhochspringer Raphael Holzdeppe, 3000-m-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause und Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor wollen das Meeting in der Schweiz auch als Vorbereitung auf die WM in London vom 4. bis 13. August nutzen.