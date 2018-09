Russe (SID) - Für die deutschen Volleyballerinnen steht in den nächsten drei Wochen ein Mammutprogramm an. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bestreitet bis zum 23. Juli im Rahmen des Grand Prix neun Spiele an insgesamt drei verschiedenen Spielorten. Los geht es am Freitag in Russe/Bulgarien, danach folgt das Turnier in Almaty/Kasachstan (14. bis 16. Juli), bevor das Team zum letzten Vorrundenevent ins kanadische Richmond reist.

Sollte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) als eine der besten drei Mannschaften der Vorrunde für das Finale qualifizieren, ginge es am 29. und 30. Juli wieder in Europa in Ostrau/Tschechien um den Aufstieg in die Gruppe 1.

Koslowski nutzt den Grand Prix als Testlauf für die Europameisterschaft Ende September. "Wir haben drei Wochen Zeit und viele Spiele, in denen auch alle zum Einsatz kommen sollen. Aber natürlich wollen wir uns auch auf hohem Niveau einspielen, denn viele Spielerinnen, die bei der EM dann im Einsatz sind, müssen auch Erfahrung sammeln", sagte der Trainer.

Erklärtes Ziel der Schmetterlinge ist die Qualifikation für die Finalrunde. Neben Gastgeber Bulgarien (Sonntag, 19.10 Uhr) trifft Deutschland in Russe auf Südkorea (Freitag, 15.40 Uhr) und Kasachstan (Samstag, 15.40 Uhr).