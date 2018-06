Karlsruhe (dpa) - Nach dem Tod einer jungen Radfahrerin bei einem verbotenen Autorennen in Köln entscheidet der Bundesgerichtshof heute darüber, ob die beiden Raser härter bestraft werden. Das Landgericht Köln hatte den Fahrer des Unfallwagens zu zwei Jahren und den zweiten Raser zu eindreiviertel Jahren Haft verurteilt und die Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Revision in Karlsruhe eingelegt. Die Anklage will erreichen, dass die Männer ins Gefängnis müssen.

