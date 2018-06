Berlin (AFP) Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU), hat die gewaltsamen Proteste am Rande des G20-Gipfels in Hamburg scharf verurteilt. "Die bisherigen Ausschreitungen in Hamburg haben nichts mit einer grundrechtlich geschützten Demonstration zu tun", sagte Mayer am Freitag der Zeitung "Die Welt". Sie seien vielmehr "das Werk von Chaoten und Straftätern".

