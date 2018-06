Hamburg (AFP) Die Gegner des G20-Gipfels haben am Freitag in Hamburg für anhaltende Krawalle gesorgt. Es seien im erweiterten Innenstadtbereich diverse Barrikaden, Mülltonnen, Holzpaletten und Kraftfahrzeuge angezündet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Verkehrszeichen und Baumaterial seien herausgerissen und zum Teil entwendet worden. Durch Flaschenwürfe und Feuerwerkskörper seien weitere Polizisten verletzt worden.

