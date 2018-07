Hamburg (AFP) Während die massiven Proteste gegen den G20-Gipfel in Hamburg die Staats- und Regierungschefs in den Messehallen unberührt ließen, wurde das Partnerprogramm kräftig durcheinander gebracht. US-Präsidentengattin Melania Trump durfte aus Sicherheitsgründen ihre Unterkunft in der Hansestadt am Freitag nicht verlassen. "Die Polizei hat uns keine Sicherheitsfreigabe gegeben", sagte Trumps Sprecherin. Die Trumps übernachten im Gästehaus der Hamburger Senats.

