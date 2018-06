Mainz (AFP) An den am Freitag in Hamburg begonnenen G20-Gipfel hat eine große Mehrheit der Bundesbürger nur sehr geringe Erwartungen. Mehr als drei Viertel (78 Prozent) der für das ZDF-"Politbarometer" Befragten rechnen damit, dass sich mit Blick auf die weltweit drängendsten Probleme auf dem Treffen nicht viel bewegen wird. Nur zehn Prozent erwarten demnach eher Fortschritte, ebenfalls zehn Prozent eher Rückschritte.

