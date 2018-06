Berlin (AFP) Die Ausbildung im Pflegebereich wird künftig stärker gebündelt: Die bisher drei separaten Berufsausbildungen in der Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege werden ab 2020 zumindest in den ersten beiden Jahren zusammengeführt, bevor eine Möglichkeit zur weiteren Spezialisierung besteht. Der Bundesrat ließ am Freitag das vom Bundestag im Juni beschlossene Gesetz zur Reform der Pflegeberufe passieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.