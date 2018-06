Hamburg (AFP) Die Proteste in Hamburg haben am Freitagmorgen auch die Anfahrt der G20-Gipfelteilnehmer behindert. Einige Fahrzeugkolonnen seien aufgehalten worden, hieß es aus den Delegationen. Nach Angaben der Polizei blockierten Menschengruppen mehrere Straßenkreuzungen in der Innenstadt.

