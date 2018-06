Brandenburg an der Havel (AFP) Den Jüngern des Spaghettimonsters, einer antiklerikalen satirischen Vereinigung, droht im Streit um die Werbung für ihre Nudelmessen im brandenburgischen Templin vermutlich eine weitere juristische Niederlage. Bei der mündlichen Verhandlung am Freitag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg an der Havel deuteten die Richter Zweifel an, dass die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters eine Weltanschauungsgemeinschaft wie die beiden großen christlichen Kirchen sei und deshalb wie sie Hinweisschilder zu Messen am Ortseingang aufstellen dürfe.

