London (dpa) - Fußball-Weltmeister Per Mertesacker wird nach seiner aktiven Profikarriere Jugend-Akademie-Leiter bei seinem aktuellen Club FC Arsenal. Der Verteidiger und Mannschaftskapitän werde den Job nach der kommenden Saison von Luke Hobbs übernehmen, teilten die Londoner mit. Bevor er im Sommer 2018 seine neue Aufgabe übernimmt, will Mertesacker in der kommenden Spielzeit auf dem Platz erfolgreich sein. "In dieser Saison werde ich mich nochmal voll auf meinen Job mit dem Team fokussieren", sagte der 32-Jährige.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.