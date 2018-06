Pamplona (AFP) Bei der traditionellen Stierhatz in Pamplona sind gleich am ersten Tag drei Läufer von den Hörnern der Kampfstiere verletzt worden. Ein Spanier habe schwere Verletzungen erlitten, der Zustand zweier US-Urlauber sei weniger schwer, teilte die Stadt nach dem Ende des ersten Tages der Hatz am Freitagmorgen mit.

