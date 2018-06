Johannesburg (SID) - Am Samstag beginnt für die deutschen Hockey-Frauen die WM-Qualifikation in Johannesburg im Rahmen der World League. Das Team von Bundestrainer Jamilon Mülders muss mindestens Fünfter werden, um das Ticket für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr sicher zu lösen. Auftaktgegner ist Polen (14.00 Uhr/DAZN), in der Gruppenphase folgen weitere Duelle mit Irland, England und Japan.

Mülders' Team konnte die Reise mit neuem Selbstbewusstsein antreten. Die DHB-Auswahl habe rund um den Sieg beim Vorbereitungsturnier in Berlin viel investiert, um sich "zu begegnen und eine Abstimmung miteinander zu entwickeln, um mit gutem Gefühl Richtung Johannesburg zu reisen", sagte Mülders: "Dort geht die Entwicklung noch weiter."

Die Männer um den neuen Bundestrainer Stefan Kermas steigen erst am Dienstag in ihr Quali-Turnier ein. Erster Gegner ist dann Ägypten (12.00 Uhr).