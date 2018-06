Istanbul (AFP) In Istanbul sind Medienberichten zufolge am Freitag 29 mutmaßliche Mitglieder einer IS-Zelle festgenommen worden. Die Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hätten ein "spektakuläres Attentat" in der Türkei vorbereitet, berichteten die Zeitung "Hürriyet" und die Nachrichtenagentur Dogan. Unter den Festgenommenen seien 22 Ausländer, einige hätten in Kriegszonen gekämpft. Auch habe die Zelle versucht, Kämpfer in Kriegsgebiete zu schleusen.

