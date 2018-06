Rom (AFP) In einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Papst Franziskus die Teilnehmer des G20-Gipfels zum Klimaschutz und zur Solidarität mit Flüchtlingen aufgerufen. Die Gipfelteilnehmer in Hamburg sollten sich für "eine neue Ära" einer "nachhaltigen, umweltfreundlichen und alle Völker und Menschen einschließenden Entwicklung" einsetzen, heißt es in dem Schreiben des Papstes an die Gipfelgastgeberin, das am Freitag vom Vatikan veröffentlicht wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.