Hamburg (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat entsetzt auf die seit Tagen anhaltenden schweren Ausschreitungen beim Hamburger G20-Gipfel reagiert. "Die Brutalität, mit der extrem gewalttätige Chaoten gestern und vorgestern in Hamburg vorgegangen sind, ist unfassbar und empörend", erklärte er am Samstag in Berlin. Polizei und Justiz müssten die Taten mit "aller Härte und Konsequenz" verfolgen. Es sei daher gut, dass es eine Reihe von Festnahmen gegeben habe.

