Schwetzingen (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat sein erstes Testspiel der Saisonvorbereitung trotz eines 0:2-Rückstands gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bezwang den zehnmaligen belgischen Meister Standard Lüttich am Samstag in Schwetzingen 4:2 (1:2). Adam Szalai (40.), Eugen Polanski (65.), Nicolas Wähling (72.) und Stefan Posch (86.) drehten das Spiel gegen am Ende nur noch zehn Lütticher.

Wenige Stunden zuvor hatte Hoffenheim die Verpflichtung des Linksverteidigers Nico Schulz von Borussia Mönchengladbach verkündet. Der 24-Jährige unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag. Schulz war im Sommer 2015 von Hertha BSC zu den Gladbachern gekommen, bestritt dort wegen einer langwierigen Verletzung aber insgesamt nur zehn Spiele.