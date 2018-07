Großefehn (dpa) - Ein 14-jähriges Mädchen ist bei einem Unfall mit einem Traktor lebensgefährlich verletzt worden. Die Jugendliche fuhr am Nachmittag bei einem 17-Jährigen in der Fahrerkabine mit, als das Fahrzeug in Ostfriesland von der Straße abkam. Wie die Polizei mitteilte, fiel sie dabei aus der Kabine und prallte auf die Straße. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ging zunächst von einem Fahrfehler aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.