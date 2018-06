Dresden (dpa) - Mit einer ökumenischen Andacht in Dresden gedenkt Sachsen heute der Opfer des verheerenden Busunglücks Anfang der Woche auf der A9 in Oberfranken. In der Frauenkirche werden auch Hinterbliebene der Toten und Angehörige der Überlebenden erwartet. Die Evangelische und Katholische Kirche und der Freistaat wollen gemeinsam ein Zeichen für Mitgefühl, Verbundenheit und Gemeinschaft setzen. Bei dem Unfall eines Reisebusses aus Sachsen am Montag waren 18 Menschen ums Leben gekommen, 30 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.