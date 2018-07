Washington (AFP) Bei der ersten persönlichen Begegnung von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Staatschef Wladimir Putin hat Trump nach Angaben der US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, Russland Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen vorgeworfen. "Jeder weiß, dass Russland sich in unsere Wahlen eingemischt hat", sagte Haley am Samstag dem US-Nachrichtensender CNN.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.