Lenzerheide (SID) - Mountainbikerin Helen Grobert (Filderstadt) ist im schweizerischen Lenzerheide erstmals in ihrer Karriere bei einem Weltcup unter den Top Fünf gelandet. Die Olympiazwölfte erreichte das Ziel nach sieben Runden (29,4 Kilometer) in 1:30:18 Stunden und belegte damit Platz fünf. Ihr Rückstand auf die siegreiche Britin Annie Last betrug 1:08 Minuten. Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz (Murg-Niederdorf) landete auf Platz 13.

Bei den Männern gewann auf gleicher Strecke nach acht Runden (33,6 Kilometer) Rio-Olympiasieger Nino Schurter (Schweiz) in 1:29:48 Stunden. Manuel Fumic (Kirchheim/Teck) wurde Elfter.