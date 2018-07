München (AFP) Der ADAC hat auch für das kommende Wochenende kilometerlange Staus auf vielen deutschen Autobahnen vorausgesagt. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen ist Ferienbeginn, auch der Süden der Niederlande und Urlauber aus Skandinavien seien nun in den Sommerurlaub unterwegs, erklärte der Autoklub am Montag in München. Er empfahl flexiblen Urlaubern, auf ruhigere Alternativrouten oder auf einen Tag unter der Woche auszuweichen.

