Erfurt (AFP) Das Wahlkreisbüro der AfD-Landtagsabgeordneten Wiebke Muhsal im thüringischen Jena ist in der Nacht zum Montag verwüstet worden. Die Eingangstür sei aufgebrochen und eine weiße Substanz im Büro verteilt worden, wie die AfD-Pressestelle am Montag in Erfurt mitteilte.

