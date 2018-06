Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat bekräftigt, dass große Gipfel wie am Wochenende in Hamburg weiterhin auch in Deutschland stattfinden würden. "Es wird auch weiterhin in deutschen Großstädten solche Gipfel geben", sagte de Maizière am Montag in Berlin. Sein Kabinettskollege, Justizminister Heiko Maas (SPD), hatte zuvor weitere Gipfel in deutschen Großstädten ausgeschlossen.

