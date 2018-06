Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhofft sich im Fall des krebskranken chinesischen Dissidenten Liu Xiaobao von der Führung in Peking "ein Zeichen der Humanität". Der Kanzlerin sei dieser Fall ein "großes Anliegen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Sie wünsche sich deshalb ein "Zeichen der Humanität für Liu Xiaobo und seine Familie".

