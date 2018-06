Berlin (AFP) Auf einer Teststrecke auf der A9 in Bayern sollen ab kommenden Frühjahr selbstfahrende Lkw in Kolonnen unterwegs sein. Das Bundesverkehrsministerium fördert dieses Projekt mit zwei Millionen Euro, wie die beteiligten Firmen, der Lkw-Bauer MAN und die Logistik-Tochter der Deutschen Bahn, Schenker, am Montag mitteilten. "Die Hightech-Trucks halten sicheren Abstand und kommunizieren miteinander", erklärte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). So solle der Verkehr flüssiger und sicherer fließen, Fahrer und Umwelt würden entlastet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.