Wien (dpa) - Österreich hat dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci einen Auftritt vor Landsleuten in der Alpenrepublik verboten. Es gehe konkret um den Besuch der Gedenkfeiern zum Anlass der Niederschlagung des Putschversuchs in der Türkei vor einem Jahr, teilte das Außenministerium mit. Außenminister Sebastian Kurz sagte: "Es besteht Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Österreich." Auch die deutsche Bundesregierung hatte einen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan verboten. Er wollte vor Landsleuten während seiner Reise zum G20-Gipfel sprechen.

