Berlin (dpa) - Nach den schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat Bundesjustizminister Heiko Maas eine europaweite Extremisten-Datei gefordert. "Wir haben im Extremistenbereich keine ausreichende Datengrundlage in Europa. Das hat der G20-Gipfel in Hamburg deutlich gemacht", sagte Maas der "Bild"-Zeitung. Eine große Zahl der Gewalttäter sei aus dem Ausland nach Hamburg gekommen. Mithilfe einer solchen Datei könnten Behörden bereits Leute an den Grenzen abweisen. Politiker von Union und FDP fordern eine schärfere Gangart gegen Linksextremisten.

