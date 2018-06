Stockholm (AFP) Der britische Rockstar Sting hat ein Preisgeld von mehr als 100.000 Euro an ein schwedisches Flüchtlingsprojekt gespendet. Der 65-Jährige erklärte am Montag, er habe sein Preisgeld der schwedischen Musikauszeichnung Polar Music Preis an das gemeinnützige Projekt Songlines gespendet. Songlines verbindet nach eigenen Angaben Integration junger Flüchtlinge mit Musik. Sting hatte den Preis im Februar gewonnen.

