Istanbul (AFP) Öl und Gas werden nach Einschätzung des Saudi-Aramco-Chefs noch "auf Jahrzehnte" von zentraler Bedeutung für die Energieversorgung der Welt bleiben. Der Chef des saudiarabischen Ölkonzerns, Amin Nasser, sagte am Montag beim Welt-Erdöl-Kongress in Istanbul, es bestehe "breite Einigkeit", dass "Benzin weiter im Zentrum des Energiemixes stehen wird", auch wenn erneuerbare Energien an Bedeutung gewinnen.

