New York (AFP) Eine neue UN-Mission soll die Umsetzung des Friedensabkommens zwischen der kolumbianischen Regierung und den Farc-Rebellen unterstützen. Der UN-Sicherheitsrat stimmte am Montag einstimmig für eine von Großbritannien eingereichte Resolution. Die UN-Mission soll Ende September starten und sich auf die Wiedereingliederung ehemaliger Farc-Kämpfer in die Gesellschaft konzentrieren.

