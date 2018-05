Bad Staffelstein (AFP) Nach den Krawallen beim G20-Gipfel hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein konsequentes Vorgehen gegen linksautonome Zentren wie die Rote Flora in Hamburg oder das Wohnprojekt in der Rigaer Straße in Berlin gefordert. Die Hausbesetzerszene sei "unübersehbar eine Keimzelle von Linksautonomen und anarchistischen Kräften", sagte Herrmann am Dienstag nach einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im fränkischen Kloster Banz.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.