Berlin (AFP) Die frühere CDU-Politikerin Erika Steinbach tritt im Wahlkampf für die AfD auf. Steinbach bestätigte am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter Berichte, wonach sie am 6. September in Pforzheim an einer Wahlkampfveranstaltung mit Mitgliedern der AfD-Parteispitze teilnehmen will.

