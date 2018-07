Berlin (AFP) Mit einem Interview-Wutausbruch hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) auf die Vorwürfe der Union nach dem G20-Gipfel reagiert. Gabriel gab in den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochsausgaben) seinerseits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die "politische Verantwortung für die Inszenierung und Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg". CDU und CSU warf er ein "bislang nicht gekanntes Maß an Verlogenheit" sowie ein "perfides Spiel" im Wahlkampf vor.

