Berlin (AFP) Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele hat der Hamburger Polizei eine Mitschuld an der Eskalation beim G20-Gipfel gegeben. "Die Polizei hat viel falsch gemacht in Hamburg. Am Donnerstagabend ist sie mit ungeheurer Brutalität in eine Demonstration gegangen", sagte Ströbele der "Rheinischen Post" vom Dienstag. "Das hat auch bei vielen nicht vermummten Demonstranten große Aggressivität ausgelöst und sie radikalisiert", fügte er hinzu.

