Brüssel (AFP) Für den Einsatz krebserregender Stoffe am Arbeitsplatz gelten künftig strengere Regeln. Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich die EU-Institutionen auf neue Grenzwerte für 13 Stoffe wie Quarzfeinstaub, wie die Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Den Vorschlag hatte die Kommission im Mai 2016 gemacht, die EU arbeitet aber bereits seit 2009 an einer Neuauflage der entsprechenden Richtlinie.

