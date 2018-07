Bad Saarow (SID) - U20-Nationalspieler Jordan Torunarigha wird Fußball-Bundesligist Hertha BSC zwei bis drei Wochen fehlen. Eine MRT-Untersuchung am Dienstag ergab nach Vereinsangaben, dass sich der 19-Jährige eine Außenbandverletzung zugezogen hat. Am Vortag hatte er eine Übungseinheit im Hertha-Trainingslager in Bad Saarow verletzt abgebrochen.

In der abgelaufenen Saison war Torunarigha in acht Bundesliga-Spielen für die Hertha zum Einsatz gekommen und erzielte dabei ein Tor.