Köln (SID) - Stürmer Anthony Modeste will mit einer einstweiligen Verfügung seine Teilnahme am Training des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln erzwingen. Das teilte das Arbeitsgericht Köln am Dienstagnachmittag mit. Ein Kammertermin wurde für Donnerstag (11.00 Uhr) angesetzt.

"Es ist das gute Recht des Spielers, das zu machen", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem SID. Der 53-Jährige erklärte weiter, er habe erst durch das Arbeitsgericht von dem Vorgang erfahren.

Der Franzose, über dessen Wechsel seit Wochen spekuliert wird, war am Sonntag von den Kölnern vom Trainingsbetrieb freigestellt worden. Bisher ist ein möglicher Transfer zum chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian aber nicht über die Bühne gegangen. Der 1. FC Köln befindet sich derzeit im Trainingslager in Österreich.