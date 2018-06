Jackson (dpa) - Beim Absturz einer Militärmaschine im US-Bundesstaat Mississippi sind einem Medienbericht zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten nach vier Vermissten, berichtete die Zeitung "The Greenwood Commonwealth" unter Berufung auf den örtlichen Sheriff. Das US-Marinekorps bestätigte im Kurznachrichtendienst Twitter, dass eine Maschine vom Typ KC-130 in ein Unglück verwickelt gewesen sei. Die näheren Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Maschine stürzte nach Angaben der Zeitung in ein Feld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.