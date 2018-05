Washington (dpa) - US-Vizepräsident Mike Pence hat sich nach Bekanntwerden von E-Mail-Vorwürfen gegen Donald Trump Jr. in der Russland-Affäre von dem Präsidentensohn distanziert. Pence habe von dem Treffen von Trump junior mit einer angeblich der russischen Regierung nahestehenden Anwältin nichts gewusst, teilte sein Anwalt in einer Erklärung mit, die mehreren US-Medien vorliegt. Pence konzentriere sich nicht auf Dinge, die vor der Zeit lagen, als er selbst zum Team gestoßen sei. Dies wird in Washington als Versuch gewertet, sich selbst von der der Russland-Affäre Trumps fernzuhalten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.