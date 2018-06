Beirut (AFP) Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach Angaben von Aktivisten tot. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Dienstag mit, dies hätten hochrangige IS-Führer in der syrischen Provinz Deir Essor bestätigt. Es sei allerdings unklar, wann und wie al-Bagdadi gestorben sei.

