Beirut (AFP) Syrische Rebellen haben den Abschuss eines Kampfflugzeugs der Regierungstruppen nahe einer Waffenstillstandszone im Süden des Landes gemeldet. Die beiden Rebellengruppen Löwen der Östlichen Armee und die Ahmed al-Abdo Kräfte gaben in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag an, den Kampfjet über einem Gebiet unter Kontrolle der Armee abgeschossen zu haben.

