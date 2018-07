Istanbul (AFP) Der zunehmende Einsatz von Elektroautos bedeutet nach Ansicht des Chefs der Internationalen Energieagentur (IEA) nicht das Ende der Öl-Ära. Der IEA-Direktor Fatih Birol sagte am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP, noch sei der Anteil der Elektroautos an den Straßenfahrzeugen sehr gering und Ölprodukte würden auch künftig zum Antrieb von Lastwagen, Schiffen und Flugzeugen sowie in der petrochemischen Industrie gebraucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.