Berlin (AFP) Die AfD sieht in den Krawallen beim G20-Gipfel einen "vollständigen Kontrollverlust des Staates". Die Bundesregierung sei nicht in der Lage, die Bürger zu schützen, sagte die Bundestags-Spitzenkandidatin Alice Weidel am Mittwoch in Berlin. Es werde eine "öffentliche Verharmlosung des Linksextremismus" betrieben und nur der Kampf gegen Rechts thematisiert, kritisierte sie.

