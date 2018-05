Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat erneut eine Behandlung des schwerkranken chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo in Deutschland angeboten. "Deutschland steht bereit zur Aufnahme und zur medizinischen Behandlung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Angesichts der "dramatischen" Situation des Dissidenten und seiner Familie appelliere die Bundesregierung an die chinesische Führung, den "humanitären Aspekten" des Falles Priorität einräumen und Liu "die unverzügliche Ausreise zu ermöglichen".

